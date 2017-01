Autostrada A4 in mani spagnole

Il gruppo spagnolo Abertis ha sottoscritto un accordo in esclusiva per la possibile acquisizione di A4 Holding (controllata dal consorzio formato da Intesa Sanpaolo, Astaldi e Tabacchi), gestore delle autostrade A4 Serenissima (Brescia-Padova) e A31 (Vicenza- Piovene-Rocchete). Lo si legge in una nota secondo cui al termine dell'analisi dei conti si prevede che Abertis possa prendere il controllo della holding prima della fine dell'anno.