Autorità per l’energia: nel 2015 bollette meno care

Ad oggi, secondo Federconsumatori, gli italiani che vivono in una casa di proprietà o in affitto ubicata in una zona semi-centrale di una grande area metropolitana spendono mediamente 52,80 euro al mese per la luce e 40,60 per il gas e, nonostante il nostro Paese abbia riportato i rincari meno pesanti in Europa, i prezzi finali sono invece tra i più alti. Secondo l'Eurostat, per esempio, prezzi delle bollette per l'elettricità più alti si registrano solo in Danimarca, Germania, Irlanda, in Spagna e a Cipro. Questo perché sul prezzo finale incide notevolmente, per il 37% conto il 32% della media Ue, l'imposizione fiscale.



Per quanto riguarda invece il gas, l'imposizione fiscale incide sulla bolletta per il 34% contro il 23% della media europea e i prezzi finali sono inferiori solo a Svezia, Portogallo e Spagna.



Nel complesso, nel 2014 le bollette sono aumentate dello 0,6% per l'elettricità e dello 0,5% per il gas contro il +2,9% e il +2% registrati in Europa. Per il 2015, invece, l'Autorità stima un calo rispetto allo scorso anno del 2,2% per l'elettricità e del 4,2% per il gas, per un risparmio complessivo di circa 60 per ogni famiglia “tipo”, di cui undici euro per l'elettricità e 50 per il gas.



Nonostante i ribassi dei primi nove mesi, che contribuiranno al calo complessivo del 2015, nel trimestre finale dell'anno i prezzi subiranno un rialzo. Da ottobre, segnala infatti l'Autorità per l'energia, il prezzo dell'elettricità salirà del 3,4% mentre quello del gas del 2,4%.