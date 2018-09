Autorità energia:da ottobre aumentano tariffe luce +7,6% e gas +6,1%

Nuovo aumento delle tariffe per l'elettricità e il gas. Dal primo ottobre, infatti, secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia, la luce costerà il 7,6% in più (pari a 32 euro all'anno), mentre il metano salirà del 6,1% (+61 euro). A pesare l'aumento delle materie prime energetiche. A luglio erano scattati altri rincari: 6,5% per la luce e all'8,2% per il gas.