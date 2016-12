Auto, nel 2014 il mercato Ue riparte Vendite a +5,4%, bene anche Fca

09:01 - Riparte in Europa il mercato delle quattro ruote, che ritorna positivo dopo 6 anni in rosso. Nel 2014 infatti le consegne nei 28 Paesi dell'Unione europea, secondo i dati dell'associazione costruttori, sono state 13.006.451, cioè il 5,4% in più rispetto al 2013. Vendute a dicembre 997.238 vetture, il 4,9% in più nel confronto con lo stesso mese di un anno fa. Bene anche i dati Fca, con il 2014 che chiude con il 3,5% in più di immatricolazioni.

In Europa Fiat Chrysler Automobiles ha vendute in tutto 768mila auto, raggiungendo una quota di mercato pari al 5,9%, stabile rispetto al 6% del 2013. Dicembre positivo per il marchio di Detroit, con quasi 56mila registrazioni, cioè il 7,2% in più contro un incremento del mercato pari al 4,9%.



Durante l'anno Fiat ha registrato un aumento delle vendite in Italia (+1%), in Germania (+5,1% in un mercato cresciuto del 2,9%), in Francia (+0,9%, +0,3% il mercato), nel Regno Unito (+12,5%, +9,3% il mercato) e soprattutto in Spagna, dove il mercato è cresciuto complessivamente del 18,3% e Fca ha segnato un +36,9%.



Segno positivo in molti Paesi Ue - A dicembre la domanda segna incrementi record in Spagna (+21,4%), ma buoni rialzi si segnalano anche nel Regno Unito (+8,7%), in Germania (+6,7%) e in Italia (+2,4%). In calo invece in Francia (-6,7%). In tutto il 2014, l'incremento maggiore di auto immatricolate risulta in Spagna (+18,4%), seguita da Regno Unito (+9,3%), Italia (+4,2%) e Germania (+2,9%). Stabile la Francia (+0,3%).