Auto, mercato italiano a +17,4%

Il mercato italiano dell'auto comincia il 2016 in corsa: a gennaio le vendite di vetture sono cresciute del 17,44% rispetto a un anno fa, raggiungendo quota 155.157 secondo i dati del ministero dei Trasporti. In questo quadro positivo, Fca cresce ancora di più con le immatricolazioni pari a 44.671, cioè il 19,79% in più e una quota di mercato che sale dal 28,23% al 28,79%.