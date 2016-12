Auto,immatricolazioni ottobre +8,5%

In ottobre sono state immatricolate in Italia 132.929 auto, l'8,56% in più rispetto allo stesso mese del 2014, secondo i dati del ministero dei Trasporti. Nei primi dieci mesi dell'anno sono stati venduti 1.330.005 veicoli, il 14,67% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso. In gran rialzo anche Fiat Chrysler Automobiles, che in ottobre ha consegnato 36.709 auto (il 10,8% in più), con una quota di mercato cresciuta dal 27,05% al 27,61%.