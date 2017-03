Auto, il ministero: nessuna irregolarità sui diesel Euro 5 circolanti in Italia

I test del ministero dei Trasporti sulle emissioni delle vetture Euro 5 commercializzate in Italia non hanno rilevato livelli irregolari né software non consentiti dalla legislazione europea per ridurle. Questi i risultati del report finale del ministero dei Trasporti. Le prove sono state condotte su 18 veicoli (17 modelli), di cui 7 Fca, pari al 70% del parco Euro 5 circolante in Italia.

I veicoli diesel Euro5 esaminati dal ministero sono la Vw Tiguan, la Bmw 118d, la Ford Focus, la Ford S-Max, la Mercedes Class 200 Cdi, la Mercedes E220Cdi, l'Opel Astra, la Renault Laguna, la Renault Clio, la Dacia Sandero, la Panda 1.3 Sde, la Giulietta 2.0 Mjet, la Doblò 1.3 Sde, la Giulietta 1.6 Mjet, la Cherokee 2.0 Mt 4x2, la Lancia Y 1.3 Sde, la 500L 1.6 Mjet S&S. Le vetture testate, tutte con meno di 36.000 km, sono state messe a disposizione da parte dei costruttori tramite la propria rete di concessionari in Italia.



Il protocollo di prova prevedeva una prima serie di test con la vettura installata sul banco a rulli, secondo il ciclo omologato "Nedc cold" attualmente in vigore. E' stata anche svolta una successiva serie di test con la vettura guidata su pista: in alcuni casi si tratta di cicli di omologazione, in altri di cicli sperimentali volontariamente aggiunti dal Mit.



"I 18 veicoli - spiega il ministero - hanno fatto registrare livelli di emissione compatibili con i dati di omologazione e quindi in regola con la vigente normativa di riferimento. I diversi valori di emissioni riscontrati sono allineati con le norme citate ed in particolare in termini di NOx (ossidi di azoto), di Pm (emissioni di particolato in massa) e Pn (emissioni di numero di particelle). E' differente, come evidenziato anche negli altri report europei, il comportamento reale e su strada dei veicoli, ancorché secondo modalità oggi considerate a norma. Evidenza già emersa da tempo e che verrà affrontata con il nuovo ciclo di prova da settembre 2017, in laboratorio e su strada, adottato dai ministri europei, con il convinto supporto del Governo italiano". La campagna del ministero è stata avviata a gennaio 2016 dopo il "dieselgate", e il report finale è stato inviato alla Commissione europea.