Auto, cresce il mercato: +4,21%

18:37 - Il mercato italiano dell'auto ha chiuso il 2014 con 1.359.616 immatricolazioni, in crescita del 4,21% rispetto all'anno precedente. Lo confermano i dati del ministero dei Trasporti. E' il primo anno positivo dopo sei anni di crisi. A dicembre le consegne sono state 91.518, il 2,35% in più dello stesso mese del 2013. Fca cresce sul 2013 dello 0,75%, trascinata dal brand Jeep, che ha immatricolato il 94,5% di vetture in più dell'anno precedente.