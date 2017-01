Auto, buone notizie per Fiat-Chrysler: +6% vendite in Europa a settembre

09:17 - Buone notizie per Fiat Chrysler Automobiles che, a settembre, ha immatricolato nel mercato europeo 68.837 vetture, il 6% in più dello stesso mese 2013, mantenendo stabile la quota al 5,4%. Secondo i dati Acea, nei nove mesi le consegne sono state 588.371, con una crescita del 2,6% sull'analogo periodo 2013 e quota al 5,9% (-0,2%).

Fca è cresciuta a settembre in tutti i principali mercati europei: +4,7% in Italia, +8,7% in Germania, +2,9% in Francia, +4,7% nel Regno Unito e +27,9% in Spagna. Bene in particolare, spiega la società in una nota, Jeep (+61%), Lancia (+13,2%) e Fiat (+4,2%). Ancora una volta 500 e Panda sono le vetture più vendute del segmento A: insieme nell'anno hanno una quota del 28,7%.



Le immatricolazioni del marchio Fiat sono state a settembre quasi 53mila, il 4,2% in più rispetto al 2013, con quota al 4,1% rispetto al 4,2% di un anno fa. Nei 9 mesi il brand ha immatricolato quasi 455mila vetture (+2,2%) e la quota è stata del 4,6% (-0,2%).