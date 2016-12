Auto, boom Fca: +11,38% in Italia. Volano Panda e modelli 500

18:38 - Ottima partenza per il gruppo Fca, Fiat Chrysler Automobiles. A gennaio le consegne in Italia sono state 37.191, l'11,38% in più rispetto allo stesso mese del 2014. La quota di mercato sale al 28,31% (+0,12%). Ma è tutto il settore auto nazionale a festeggiare. Le immatricolazioni nel primo mese del 2015, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, sono state 131.385, il 10,9% in più del gennaio 2014.

Ottimi risultati anche nel 2015: le prime posizioni della top ten del mercato dell'auto "parlano italiano con cinque vetture Fca nelle prime posizioni: Panda, 500L, Punto, Ypsilon e 500", sottolinea Fiat Chrysler Automobiles. "Ancora un exploit per Jeep - spiega - che ha incrementato le vendite del 388,3% e ha ottenuto una quota vicina al 2% (+1,5 punti percentuali) soprattutto grazie alla Renegade".



In crescita Fiat e Alfa Romeo. Molto positivo il risultato della 500X che è già tra le più vendute del segmento con una quota dell'11,1%.



Il marchio Fiat a gennaio con oltre 27 mila immatricolazioni - il 9,5% in piu' rispetto all'anno scorso - ottiene una quota del 20,65%. Il 2015 inizia per il brand in maniera molto positiva, con la Panda che anche nel nuovo anno si è confermata la più venduta in assoluto, con quasi 9.500 immatricolazioni. Alle sue spalle la 500L (con quasi il 60% di quota nel suo segmento), terza è la Punto.