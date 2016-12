Auto, a novembre mercato a +23%

Gran balzo del mercato italiano dell'auto a novembre, quando le immatricolazioni sono state 134.021, cioè il 23,47% in più dello stesso mese di un anno fa. Nell'arco dei primi undici mesi del 2015 sono stati venduti 1.464.747 veicoli, il 15,48% in più del 2014. E il trend di Fca continua a essere migliore della media del mercato, con 37.326 consegne a novembre, il 26% in più, e una quota di mercato del 28,24% tra gennaio e novembre.