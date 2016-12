Auto, a novembre le vendite in Europa crescono del 5,6%; bene Fca (+10,1%)

Il mercato europeo dell'auto torna a crescere a novembre, dopo la battuta d'arresto di ottobre. Secondo i dati dell'Associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni sono state 1.189.181, con un aumento del 5,6% rispetto allo stesso mese del 2015. In luce il gruppo Fca, che a novembre ha venduto in Europa 75.265 auto, il 10,1% in più rispetto a novembre 2015.

Fca, secondo i dati, ha realizzato performance migliori rispetto al mercato in Italia, Germania, Francia e Spagna, e in Europa la quota di mercato del gruppo è salita dal 6,1 al 6,3% su base mensile. Negli 11 mesi, invece, la quota è passata dal 6,2 al 6,6%.



Per quanto riguarda l'andamento dei marchi, Fiat mostra un aumento dell'8,2% a novembre e del 13,8% nel progressivo annuo. Anche per Jeep a novembre aumento del 10,6% e del 19,8% nei primi 11 mesi. Nel mese scorso balzo delle immatricolazioni per Alfa Romeo che mette a segno un aumento del 34,4% portando a un +14,3% l'incremento negli 11 mesi. La progressione di Alfa Romeo è stata determinata dalle vendite della Giulia che segnano una crescita del 25% rispetto al mese precedente. Per il marchio Alfa Romeo novembre brillante in Germania con un +77% e Francia +49%.