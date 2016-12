Auto, a novembre in Italia il mercato cresce dell'8%, Fca fa +10%

Il mercato italiano dell'auto cresce ancora nel mese di novembre, con le immatricolazioni che, secondo il ministero dei Trasporti, hanno toccato quota 145.835, l'8,19% in più rispetto allo stesso mese del 2015. Nei primi undici mesi dell'anno sono state vendute in tutto 1.699.944 vetture, il 16,5% in più. Fa meglio rispetto alla media Fca, che vende a novembre 41.331 auto, il 10,43% in più dello stesso mese di un anno fa.