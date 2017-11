Auto: a luglio le vendite crescono del 5,89%, Fca a +3,25%

Il mercato italiano dell'autoe rallenta, ma continua a crescere. A luglio sono state vendute 145.363 vetture, il 5,93% in più rispetto allo stesso mese del 2016. Nel complesso, da gennaio a oggi sono state immatricolate 1.282.353 auto, l'8,62% in più. Positivo il trend di Fca, che negli ultimi trenta giorni ha venduto 40.629 veicoli nel nostro Paese, il 3,25% in più di un anno fa. In lieve calo la quota di mercato, che passa dal 28,67 al 27,95%.