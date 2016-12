Auto, a febbraio volano le vendite

Vola il mercato dell'auto in Italia a febbraio, con 172.241 vetture immatricolate secondo i dati del ministero dei Trasporti, per una crescita del 27,9% rispetto a febbraio 2015, con 135.317 veicoli. A gennaio l'aumento era stato del 17,9%. Nei primi due mesi del 2016 il mercato italiano ha registrato in totale 327.963 immatricolazioni (+22,64%) rispetto allo stesso bimestre dell'anno scorso, quando le vendite si erano fermate a quota 267.428.