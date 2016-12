Authority: cresce mercato libero

Nel 2014 è aumentato il numero di famiglie che sono passate al mercato libero dell'elettricità, ma secondo la relazione annuale dell'Autorità per l'energia continuano a pagare, in media, tariffe più elevare rispetto al servizio di tutela: il 19% in più per la sola componente energia. Secondo l'Authority, nel 2014 hanno cambiato fornitore oltre 3,5 milioni di clienti, il 9,6% del totale.