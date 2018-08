Aumento Iva, Di Maio: "Cittadini tranquilli, nessuna mano in tasca"

L'Iva non aumenterà. Lo assicura il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sottolineando che "i cittadini devono stare tranquilli perché le mani in tasca non gliele mettiamo". "E' scritto nel contratto di governo che non faremo scattare gli aumenti dell'Iva, nonostante il rischio a causa dei debiti fatti da Gentiloni e Renzi col 'buco', cioè senza copertura. Non vogliamo togliere soldi, ma tagliare sprechi e favori", ha aggiunto il vicepremier.