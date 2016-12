Aumentano gli inattivi, mercato del lavoro di nuovo in affanno

Per definizione gli inattivi sono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle che l'Istat non classifica come occupate o in cerca di occupazione. Le variazioni tendenziali indicano una forte diminuzione in entrambe le componenti e nelle diverse classi di età, esclusa quella 15-24 anni. L'arretramento è su base congiunturale, soprattutto nella classe 25-34 anni, dove gli inattivi risultano in aumento di 53 mila unità.



Nella componente femminile, in un mese, la stima delle occupate è di -24 mila unità, delle disoccupate di -44 mila unità, ma le inattive registrano un incremento di 58 mila unità, mentre tra gli uomini sono appena 24 mila in più. La differenza di genere resta perciò evidente: il tasso di occupazione è al 66,4% tra gli uomini, al 48,1% tra le donne. Entrambi gli indicatori mostrano comunque una risalita rispetto ad un anno fa.



In generale il tasso di occupazione si attesta nel mese di ottobre al 57,2%, in calo di un decimale rispetto a settembre, restando tra i più bassi in Europa. Il tasso di disoccupazione, invece, che si colloca all'11,6% è aumentato dello 0,1% rispetto ad un anno fa, segno che poco è cambiato. I miglioramenti, che pure si sono registrati negli ultimi mesi, dunque non sostengono una solida ripresa.



La fascia di età 25-34 anni, si diceva già all'inizio, resta la più sofferente. Anche sull'anno si rilevano trend negativi: gli occupati risultano essere 97 mila in meno, i disoccupati 24 mila in più e gli inattivi -18 mila. Su ottobre 2015 il tasso di disoccupazione è aumentato dello 0,8%, quello di occupazione è in calo dello 0,6%.



A livello europeo il tasso di disoccupazione si attesta al 9,8% nell'Eurozona (all'8,3% nell'Ue28). Sopra la media dell'area della moneta unica si collocano Portogallo (10,8%), appunto Italia (11,6%), Cipro (12%), Croazia (12,7%), Spagna (19,2%), Grecia (23,4%, ma in questo caso il dato è relativo al mese di agosto). In Germania il tasso di disoccupazione è al 4,1% (dati Eurostat).