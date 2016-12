Aumenta l'occupazione: per l'Istat +189mila al lavoro nel secondo trimestre

Prosegue a "ritmi più sostenuti" anche la crescita tendenziale del numero di occupati (+439mila in un anno), con il tasso di occupazione delle persone di 15-64 anni che sale al 57,7% (+1,4 punti). L'aumento riguarda i dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a termine, e gli autonomi senza dipendenti mentre continuano a diminuire i collaboratori.



Aumentano le transizioni verso l'indeterminato - Nei dati di flusso, tra gli occupati si segnala un aumento delle transizioni verso il tempo indeterminato, in particolare dai dipendenti a termine (dal 18,7% tra il secondo trimestre 2014 e il secondo trimestre 2015 al 24,3% nell'analogo periodo tra il 2015 e il 2016) e dai collaboratori (dal 9,6% al 14,8%). Inoltre, cresce il flusso dalla disoccupazione verso l'occupazione (da 22,0% a 25,6%), che riguarda soprattutto gli uomini, i giovani 25-34enni, i residenti al Nord e i diplomati.



Disoccupazione in calo all'11,5% - In generale il tasso di disoccupazione, dopo la stabilità nei due trimestri precedenti, diminuisce in misura lieve (-0,1 punti) rispetto al trimestre precedente, attestandosi all'11,5%. Continua a diminuire anche il tasso di inattività "in misura più consistente" (-0,5 punti rispetto a -0,2 e -0,1 punti nel primo 2016 e nel quarto 2015).



Un milione e 758mila cercano lavoro da almeno un anno - Sempre nel secondo trimestre 2016 ammonta a un milione 758mila il numero di persone in cerca di occupazione da almeno 12 mesi (-87mila nel raffronto tendenziale), la cui incidenza sul totale disoccupati scende al 58,7% (-0,7 punti in un anno).



Renzi: "I dati dicono che il Jobs Act funziona" - "Dati ufficiali Istat di oggi. Nel II trimestre 2016 più 189mila posti di lavoro. Da inizio nostro governo: più 585mila. Il Jobs act funziona". Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha commentato così su Twitter i dati dell'Istat sul lavoro.