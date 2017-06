Aumenta del 300% l'Iva evasa scoperta dalla Gdf nel 2017

L'Iva evasa dagli evasori totali scoperta dalla guardia di finanza nel 2017 è aumentata del 300%, passando dai 900 milioni di euro dei primi 5 mesi del 2016 ai 3,5 miliardi di quest'anno. L'incremento, sottolineano le Fiamme gialle, è merito anche del piano di controlli. In crescita anche i casi di evasione fiscale internazionale: 339 in tutto (il 67% in più rispetto ai primi cinque mesi del 2016).