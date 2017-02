Atteso rapporto Ue, per Italia Manovra entro aprile o procedura

La Commissione europea pubblica oggi un rapporto con cui dà all'Italia due mesi di tempo, fino alla fine di aprile, per una Manovra che corregga lo 0,2% del Pil. In caso contrario, sarebbe pronta ad aprire la procedura di infrazione per deficit eccessivo nella prima riunione di maggio. Per il ministro Padoan la correzione si farà e non si corre alcun rischio.