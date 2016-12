Atene verso la resa dei conti con l'Ue: pronta proposta "prendere o lasciare"

I ministri dell'Economia dell'Ue starebbero lavorando a una dichiarazione che chiederà ad Atene "duro lavoro e impegno, necessari per raggiungere un'intesa nelle prossime settimane". Lo anticipano fonti dell'Eurogruppo, precisando che "sul tavolo non c'è nessuna ipotesi di accordo con la Grecia" e ricordando che "il tempo sta finendo".

Vista l'incertezza sulle risorse greche, in realtà, l'Eurozona starebbe preparando una proposta di accordo da presentare alla Grecia entro fine mese, con la lista delle riforme necessarie per sbloccare gli aiuti. Secondo quanto riporta il quotidiano Katimerini, la proposta sarebbe un "prendere o lasciare", cioè l'ultima offerta da parte dei creditori della Grecia prima di chiudere per sempre i cordoni della borsa lasciando suo interno i 7 miliardi disponibili.