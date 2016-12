Atene,Merkel:si lavora contro tempo

"Io continuerò a lavorare perché la Grecia possa restare nell'Eurozona". Lo ha affermato Angela Merkel in un'intervista all'emittente Rtl. "Si lavora per una proposta complessiva", ha aggiunto la cancelliera. "Il lavoro va avanti, è pesante e deve essere accelerato, piuttosto che subire rallentamenti, dal momento che il programma scade il 30 giugno", ha detto. "Il Fondo monetario internazionale non credo voglia che Atene esca dall'Ue", ha poi ribadito.