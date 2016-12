Atene chiede all'Ue 6 mesi di proroga del prestito, Berlino dice no

13:39 - Il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, ha annunciato su Twitter di aver ricevuto "la richiesta della Grecia per un'estensione di 6 mesi" del prestito. Per vagliare la richiesta, Dijsselbloem ha convocato una riunione straordinaria dell'Eurogruppo per venerdì alle 15 a Bruxelles. Nella stessa domanda, il governo di Atene ha puntualizzato: "Restiamo fedeli ai nostri impegni: non chiediamo quindi un'estensione del Memorandum".

Durante l'estensione del prestito, si legge nella lettera di Atene alla Ue, "dobbiamo procedere insieme, e facendo il miglior uso della flessibilità indicata negli attuali accordi, per arrivare alla sua riuscita conclusione e alla revisione sulla base delle proposte del governo greco da una parte e delle istituzioni dall'altra".



La richiesta di allungamento del prestito di 6 mesi ha come obiettivo quello di "fornire un ombrello protettivo al sistema finanziario", si legge nella lettera inviata all'Ue.



La Grecia chiede anche che la Bce reintroduca la deroga per usare il proprio debito come collaterale.



Il "no" di Berlino - "La lettera di Atene non presenta alcuna proposta di soluzione sostanziale". E' la motivazione con cui la Germania ha rimandato al mittente la richiesta di estensione del presito. Lo dichiara Martin Jaeger, portavoce del ministro delle Finanze, Wolfgang Schaeuble.



La lettera, secondo il portavoce, mira a un finanziamento ponte, senza l'adempimento delle richieste del programma. "Lo scritto non corrisponde ai criteri stabiliti nell'Eurogruppo di lunedì", conclude Jaeger.