Atene:"100% No a Grexit temporanea"

Il piano per privatizzare beni greci per 50 miliardi come garanzia "è su un altro pianeta" per il premier greco Alexis Tsipras che dice "100% No alla Grexit temporanea". Lo ha detto un funzionario del governo greco citato dal Guardian. "Ora è chiaro: ci vogliono schiacciare. Adesso basta", ha scritto su Twitter il ministro della Difesa di Atene e leader del partito Greci Indipendenti, Panos Kammenos.