07:23 - Ancora un rinvio per la trattativa sul piano industriale dell'Ast al ministero dello Sviluppo economico. Il negoziato, ripreso nel primo pomeriggio di mercoledì è stato aggiornato a venerdì mattina alle 9, con l'eventualità di proseguire martedì. Per i sindacati "si sono determinate le condizioni per proseguire il confronto su Piano industriale, salario e clausola sociale".