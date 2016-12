Ast di Terni, da mercoledì graduale ritorno al lavoro: "E' una scelta di responsabilità"

Riprenderà mercoledì mattina alle 6, ma solo in alcuni reparti, l'attività delle acciaierie dell'Ast di Terni. Per quella giornata è infatti previsto un nuovo incontro al ministero dello Sviluppo economico e così i sindacati hanno deciso di rimodulare lo sciopero. "E' stata una scelta di responsabilità", sottolineano. Il lavoro, aggiungono, tornerà a pieno regime il primo dicembre "sempre in base all'esito della trattativa".

Rimangono intanto attivi i presidi in uscita dalle portinerie, mentre viene sospeso quello in Comune. Per i sindacati la decisione di non procedere a modifiche prima di mercoledì, giorno della ripresa della trattativa al ministero dello Sviluppo economico, è legata anche al "comunicato aziendale affisso alle portinerie" qualche notte fa. Considerato "elemento di disturbo e di ulteriore frizione tra i lavoratori manifestatosi nell'andamento della stessa assemblea di giovedì".



Il negoziato, sottolineano le sigle, "dovrà avere come obiettivo quello di ottenere un esito di avanzamento o positivo, tenendo presente le posizioni che unitariamente le organizzazioni sindacali hanno più volte espresso al ministero dello Sviluppo economico". "Le Rsu - concludono le cinque segreterie - verificheranno l'andamento della trattativa "come elemento per poter ulteriormente modificare le azioni in essere".