10:48 - L'Ast non ha intenzione di chiudere gli impianti umbri: a garantirlo è l'amministratore delegato dell'azienda, Lucia Morselli. Che, in un "messaggio al personale" dell'acciaieria affisso nella notte ai cancelli dello stabilimento, conferma "l'intenzione di mantenere l'integrità del sito produttivo di Terni escludendo qualsiasi ipotesi di smantellamento di impianti".