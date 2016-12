Assolombarda lancia 254 nuove imprese con il progetto "Startup Town" per innovazione e sviluppo

Consulenza e supporto gratuiti per i primi 4 anni - Attraverso il progetto Startup Town, Assolombarda offre alle nuove imprese, con un fatturato inferiore a 500mila euro, l’adesione all’Associazione e l’uso di tutti i servizi di consulenza e supporto gratuiti per i primi 4 anni.



"Si tratta di un importante investimento sul futuro di queste imprese – ha sottolineato Stefano Venturi, Membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, con delega all’Agenda Digitale e Start up e Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia –. Infatti le nuove idee raramente nascono nel deserto, piuttosto proliferano in ecosistemi qualificati".



Siglato un accordo tra Assolombarda e Comune di Milano - Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre annunciato l’accordo che Assolombarda ha siglato con il Comune di Milano e Camera di Commercio in favore delle startup. "L’intesa – ha proseguito Venturi – ha il merito di istituire un unico punto di accesso per i servizi offerti alle startup dai diversi enti. Un risultato che consentirà di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi ed evitare sprechi e duplicazioni nell’offerta".



Michele Verna: "Milano capitale europea delle startup" - "Milano viene riconosciuta come capitale europea delle startup – ha dichiarato Michele Angelo Verna, Direttore Generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza –. Un traguardo raggiunto anche grazie a Startup Town, che ha il merito di aver incoraggiato le migliori startup non solo a insediarsi l'una di fianco all'altra ma anche il più possibile vicino alle imprese di filiera. Una strategia che ha favorito la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, l’incremento della produttività, rendendo Milano più attrattiva in termini di investimenti".



Per rendere ancora più attrattiva l'area milanese, Assolombarda ha poi costituito un Advisory Board, del quale fanno parte istituzioni nazionali e del territorio (come la Camera di Commercio di Milano, il Comune di Milano e la Regione Lombardia) oltre ad altri attori che rivestono un ruolo significativo per lo sviluppo delle startup (università, incubatori e venture capitalist). E Assolombarda, prima tra le associazioni confindustriali, è recentemente entrata a far parte del Comitato Direttivo di Italia Startup.



Inoltre, ad oggi, sono 12 le startup che, grazie a Bancopass, hanno ricevuto un finanziamento e più di 60 i partner che hanno aderito al network promosso da Assolombarda, attivando importanti occasioni di incontro, B2B e offrendo spazi di co-working. L’anno scorso è stata, infine, lanciata unaNewsletter dedicata alle Startup per aggiornarle su eventi, iniziative, bandi, opportunità di impresa e condividere le diverse esperienze.