Assolombarda, approvata la proposta della squadra di presidenza per il quadriennio 2017-2021

Sono stati designati, inoltre, Membri aggiunti: Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture S.p.A., con delega a Nexpo; Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia S.p.A., con delega a Internazionalizzazione ed Europa; Gioia Ghezzi, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con delega allo Sviluppo sostenibile e Smart Cities; Stefano Venturi, Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia, con delega a Investimenti (esteri) e Competitività Territoriale (grandi eventi). È stato designato, infine, come Vicepresidente Vicario Alessandro Spada, Presidente VRV S.p.A., con delega alle Medie Imprese. Della squadra di Presidenza faranno parte anche, quali Vicepresidenti di diritto: Andrea Dell’Orto, Vice Presidente Esecutivo della Dell’Orto S.p.A., Presidente Presidio Territoriale di Monza e Brianza; Alessandro Enginoli, Presidente di Biostrada S.r.l., Presidente Piccola Industria; Mattia Macellari, Presidente di RunnerTech S.r.l., azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica S.r.l.,Presidente Gruppo Giovani Imprenditori; e Gianfelice Rocca, Presidente di Techint Industrial Corporation S.p.A., in qualità, a partire dal 12 giugno, di Past President. La designazione di Bonomi e la sua squadra saranno sottoposte per elezione all’Assemblea degli imprenditori di Assolombarda che sarà convocata per il prossimo 12 giugno .

“Sono molto soddisfatto del consenso ottenuto dalla squadra di presidenza Assolombarda che ho voluto proporre per i prossimi quattro anni", queste le parole del presidente designato Carlo Bonomi. "Si tratta di una compagine di assoluto livello, di grandi qualità professionali e umane, al servizio di un grande progetto che renda la Grande Milano traino della crescita italiana, magnete dell’attrattività internazionale del capitale umano e finanziario, e interlocutore necessario delle profonde riforme che servono al Paese per consentire al Nord di liberare al meglio le proprie energie propulsive. E’ una squadra che opererà con grande spirito unitario, in linea di piena continuità con i risultati ottenuti negli ultimi anni, che hanno visto Assolombarda impegnata a offrire a tutte le istituzioni pubbliche e al terzo settore, al mondo della cultura, della ricerca e delle Università, un grande progetto comune pubblico-privato per accrescere le nostre eccellenze, e un metodo comparativo con le più avanzate Regioni benchmark europee alle quali Milano deve costantemente guardare. I progetti per la Grande Milano continueranno in dettaglio anche attraverso il potenziamento e la trasformazione del nostro advisory Board. E ci apriamo ulteriormente alla società civile, con una delega e progetti ad hoc per il Terzo settore, una delle grandi forze del modello di coesione ambrosiana. Non possono, le imprese da sole, dare tutte le migliori risposte che servono alla nostra Grande Milano. Ma, in una fase europea in cui le sirene del populismo finalmente perdono colpi, la voce dell’orgoglio e lo spirito del fare di Assolombarda avranno nella nuova squadra scelta oggi un motore progettuale e una passione per i risultati di grande autorevolezza”