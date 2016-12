Assolavoro, Scabbio nuovo presidente: "Collaborare per rilancio del Paese"

17:30 - Stefano Scabbio è stato eletto all'unanimità come nuovo presidente dell'Assolavoro, l'Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro. L'economista milanese ha espresso la sua soddisfazione per i dati di settembre: i lavoratori in somministrazione sono 305.209, con il numero medio mensile di lavoratori su base annua cresce dell'8,1%. "La ripresa delle agenzie può essere un segnale positivo per l'intero mercato" ha dichiarato.

"Ringrazio per la fiducia accordatami tutte le Agenzie per il Lavoro associate. – ha detto Stefano Scabbio – L'Associazione e il settore sono oggi ulteriormente coesi e rafforzati e se dai dati negativi di due anni fa vi è stata una progressiva inversione di tendenza in parte si deve anche a questo". Secondo il neo presidente di assolavoro per rilanciare il mercato del lavoro nel nostro Paese occorreranno politiche attive più efficaci e un sistema di reinserimento al lavoro orientato al risultato.



"I segnali positivi del nostro settore possono rappresentare prospetticamente un indicatore per l'intero mercato del lavoro" ha dichiarato Scabbio. E ha aggiunto: "Noi siamo pronti a collaborare per il rilancio del sistema Paese nel segno della continuità delle relazioni istituzionali sviluppate negli anni e dell’innovazione, che è un elemento essenziale per imprese, lavoratori, mercato".