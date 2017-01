21:46 - Il presidente di Telecom Italia, Franco Bernabè, avrebbe deciso di lasciare la guida dell'azienda per evitare spaccature nel Cda, fortemente dannose per la società. Secondo quanto si apprende, il manager potrebbe presentare le proprie dimissioni al Consiglio di amministrazione convocato per giovedì. Per la sua successione, il nome più accreditato sembra essere quello di Massimo Sarmi, attuale amministratore delegato di Poste Italiane.