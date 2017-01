20:48 - Per il Fondo monetario internazionale, un peggioramento della crisi economica in Italia avrebbe ricadute "marcate" in Europa e nel resto del mondo. "Dato il suo ruolo centrale negli scambi globali e nel sistema finanziario, un significativo shock potrebbe generare effetti regionali e globali maggiori di quanto suggerito dall'esposizione diretta", fa sapere infatti l'Fmi.