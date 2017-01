16:50 - "Una crisi di governo ora sarebbe un gravissimo danno per l'Italia". E' l'allarme delle associazioni delle imprese Abi, Ania, Confindustria, Rete Imprese Italia e Alleanza Cooperative. Se l'esecutivo dovesse cadere, spiegano in una nota congiunta, "si rischia di far ripiombare il nostro Paese in una spirale negativa, con conseguenze pesanti per imprese e famiglie". "La stabilità - sottolineano - resta la prima condizione per agganciare la ripresa".