Ue: "Per l'economia italiana fondamentale rispettare l'obiettivo del 3% di defecit"

foto Ufficio stampa 13:27 - Rispettare l'obiettivo del 3% di deficit è "importante per l'economia italiana" e non si tratta di "una politica cieca" di Bruxelles. A sostenerlo è il portavoce della Commissione Ue, che spiega come rimanere all'interno dei parametri consente di evitare "che si debbano mettere nuove tasse per servire il debito invece che utilizzare risorse per gli investimenti". - Rispettare l'obiettivo del 3% di deficit è "importante per l'economia italiana" e non si tratta di "una politica cieca" di Bruxelles. A sostenerlo è il portavoce della Commissione Ue, che spiega come rimanere all'interno dei parametri consente di evitare "che si debbano mettere nuove tasse per servire il debito invece che utilizzare risorse per gli investimenti".

Draghi: "Per l'Italia con l'euro molti benefici" - "Ricordiamoci, perché tanto spesso lo si dimentica, che l'Italia è il Paese che più di ogni altro ha tratto beneficio dall'euro". Il presidente della Bce, Mario Draghi, cita le parole di Luigi Spaventa, in occasione della giornata in sua memoria. "Luigi non ha mai perso l'occasione per criticare le sirene che ripetutamente chiedono un'uscita".