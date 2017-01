Varato l'aumento di capitale per Alitalia, ma è rottura con i francesi che votano contro

foto Ansa 22:58 - L'aumento di capitale da 100 milioni di euro per Alitalia è stato approvato a maggioranza, così come la sottoscrizione del convertibile da 55 milioni. Per la compagnia aerea è una boccata d'aria, dopo una maxi perdita semestrale che ha sfiorato i 300 milioni. Ma sulla ricapitalizzazione è scontro in Cda, con Air France che vota contro. Compatto, invece, il fronte italiano. - L'aumento di capitale da 100 milioni di euro per Alitalia è stato approvato a maggioranza, così come la sottoscrizione del convertibile da 55 milioni. Per la compagnia aerea è una boccata d'aria, dopo una maxi perdita semestrale che ha sfiorato i 300 milioni. Ma sulla ricapitalizzazione è scontro in Cda, con Air France che vota contro. Compatto, invece, il fronte italiano.

Scontro anche nel governo - E sul controllo francese di Alitalia si divide anche il governo, con il ministro dello Sviluppo, Flavio Zanonato, che boccia lo sbarco dei francesi nello stesso giorno in cui il titolare dei trasporti, Maurizio Lupi, vola a Parigi, dove ribadisce il sostegno ad Air France, chiedendo però garanzie su mercato e occupazione in Italia.



Rottura in Cda con i soci francesi - Il Consiglio di amministrazione, durato circa 5 ore, ha approvato la semestrale peggiore della storia della nuova Alitalia (con una perdita netta di 294 milioni) e ha varato un aumento di capitale non inferiore a 100 milioni, oltre all'appello agli azionisti a completare la sottoscrizione del prestito convertibile di febbraio scorso per 55 milioni, su un totale di 150 milioni. Nel Cda si è però consumata la rottura tra soci italiani e soci francesi. L'aumento di capitale è stato infatti approvato a maggioranza, ma mentre gli italiani hanno votato compatti a favore, dai francesi è arrivato un voto contrario.



Air France starebbe prendendo tempo - Una decisione che potrebbe far intendere l'intenzione di Air France, che al momento si trincera dietro un 'no comment', di tirare la questione per le lunghe, confortando così l'opinione di chi crede che i francesi adesso preferiscano attendere l'arrivo dei libri in tribunale, per spuntare un prezzo di acquisto ancora più basso. Non a caso, Air France non ha ancora convocato il Cda che avrebbe dovuto discutere le decisioni assunte oggi dal Board di Alitalia, che invece si riunirà già tra una settimana (il 3 ottobre prossimo), mentre è stata fissata al 14 ottobre l'assemblea straordinaria per varare l'aumento di capitale.