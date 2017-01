foto Ap/Lapresse

17:48

- Chiusura negativa per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso l'1,19% a 17.872 punti mentre l'All Share l'1,13% a 18.904 punti. Giornata sfavorevole soprattutto per gli istituti bancari con Banco Popolare a -3,49%, Intesa a -3,18% e Unicredit a -2,89%. In controtendenza Telecom Italia che guadagna il 4,11%.