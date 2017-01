foto Ansa

- Se nei prossimi giorni il governo Letta dovesse cadere, gli italiani nel 2014 si troverebbero a pagare 9,4 miliardi di tasse in più, 7,2 dei quali in capo alle famiglie. Lo sostiene la Cgia di Mestre. A far aumentare la pressione fiscale, sostiene l'associazione degli artigiani e piccole imprese, sarebbe "il ritorno dell'Imu sulla prima casa e l'aumento dell'Iva che scatterebbe dal primo gennaio".