foto LaPresse

09:22

- Avvio lievemente negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,18%, mentre il Ftse All Share un calo dello 0,13%. Tra i titoli principali i peggiori sono Mediobanca e Finmeccanica, che cedono un punto percentuale, seguiti da Telecom (-0,7%). Poco mosse le altre principali Borse europee, con Londra a +0,01% e Parigi a +0,06%. Meglio Francoforte in aumento dello 0,15%.