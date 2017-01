foto LaPresse

08:11

- La Borsa di Tokyo rimbalza sulla scia di indiscrezioni stampa sui piani del governo per ridurre il carico fiscale per le imprese nell'ambito di un pacchetto economico che il primo ministro, Shinzo Abe, dovrebbe annunciare prossimamente. L'indice Nikkei chiude in rialzo dell'1,22% a 14.799,12 punti, mentre il Topix guadagna lo 0,77% a quota 1.220,49 punti.