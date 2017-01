foto Ansa

18:34

- Chiusura positiva per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cresce dello 0,14% a 18.089 punti e il Ftse All-Share che avanza dello 0,08% a 19.119 punti. Giornata sotto pressione per Telecom (-4,67% a 0,57 euro) su cui pesa l'ipotesi di un aumento di capitale. In Brasile Tim Partecipacoes cede il 4,87%. A Madrid Telefonica poco mossa (+0,27%).