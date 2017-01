foto Ap/Lapresse

16:41

- "Come non hanno detto niente a Bernabè, così hanno fatto anche con noi. Volevano fare l'operazione nel loro legittimo privato". Così il viceministro delle Comunicazioni, Antonio Catricalà, ha commentato la vicenda Telecom, arrivando a questa conclusione sul riassetto Telco: "Siccome non siamo stati informati abbiamo le mani libere, perché nessuno ha detto sì a nulla. Questa è la parte buona della medaglia che non si presenta buona".