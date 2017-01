Telecom, Copasir: a rischio sicurezza nazionale

foto Dal Web Correlati Letta: "Rete Telecom è strategica"

Telecom, Bernabè: "Avanti con Cdp" 15:48 - La cessione del controllo di Telecom agli spagnoli di Telefonica "pone seri problemi di sicurezza nazionale". A lanciare l'allarme è Giacomo Stucchi, presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. "La rete Telecom è la struttura più delicata del Paese, attraverso cui passano tutte le comunicazioni dei cittadini italiani ed anche quelle più riservate", ha spiegato Stucchi. - La cessione del controllo diagli spagnoli di"pone seri problemi di". A lanciare l'allarme è Giacomo Stucchi, presidente del, il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. "La rete Telecom è la struttura più delicata del Paese, attraverso cui passano tutte le comunicazioni dei cittadini italiani ed anche quelle più riservate", ha spiegato Stucchi.

"Su questo tema - ha annunciato Stucchi - faremo una riflessione come Comitato e chiederemo che venga a riferire in audizione il direttore del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Giampiero Massolo".