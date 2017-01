foto Dal Web

17:57

- Seduta in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cresce dello 0,85% a 18.064 punti e il Ftse Italia All-Share che guadagna lo 0,75% a 19.104 punti. Positiva Telecom (+1,69%) dopo la cessione delle quote di Telco alla spagnola Telefonica, mentre quest'ultima chiude piatta alla Borsa di Madrid.