Casa, il mercato rallenta la caduta: -7,7% Mattone d'oro a Roma: oltre 3mila euro al mq

foto Ufficio stampa 12:50 - Nel secondo trimestre dell'anno rallenta il trend negativo del mercato immobiliare. Il calo rispetto allo stesso periodo del 2012 è sempre consistente, -7,7%, ma in recupero rispetto al dato del primo trimestre, che aveva fatto segnare un -13,8%. Il volume delle compravendite, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, si attesta a quota 242.817.

I prezzi scendono, ma il fatturato perde colpi - Anche i prezzi continuano il loro trend di discesa: un'abitazione costa oggi in media 167mila euro, cioè 2.400 euro in nmeno (pari all'1,4%) rispetto allo stesso periodo del 2012. A Roma, la città più cara sul fronte del mattone, una casa costa circa 298.200 euro, cioè 3.276 euro al metro quadrato, il 2,4% in meno rispetto al secondo semestre del 2012. Dopo la Capitale c'è Milano, dove il prezzo medio di un'abitazione è di 246.500 euro, 2.976 a metro quadrato.



Le quotazioni del mattone in discesa però non aiutano il fatturato, che registra l'ennesima diminuzione. Nel primo semestre di quest'anno il valore medio di un'abitazione si è fermato a 167mila euro, cioè 2.400 euro in meno (pari all'1,4%) rispetto a quello dello stesso periodo del 2012. E il fatturato, pari a 34 miliardi di euro nel primo semestre, ha perso il 12,9%.



I numeri della discesa - Insomma, se la caduta è un po' meno grave rispetto al passato, la situaizone rimane difficile: nel secondo trimestre le vendite si sono ridotte del 9,3%, per un volume di abitazioni pari a 180.618 e il mercato delle pertinenze registra un calo del 7,5%. Continua poi la contrazione anche nei settori non residenziali: il terziario ha perso il 10,6% delle compravendite, il settore produttivo il 6,5% mentre il settore commerciale segna un -2,7%. E' il Nord a contenere di più le perdite, con un -7,9%, mentre al Sud e al Centro il calo si mantiene superiore al 10%.