foto LaPresse

09:26

- Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,38% attestandosi a quota 17.968 punti. In grande evidenza il titolo Telecom (+4%) dopo l'accordo dei soci italiani con Telefonica. Tra le altre Piazze europee, apertura in negativo per Francoforte (-0,35%), invariata Londra, mentre Parigi apre in positivo (+0,1%).