- Seduta poco mossa per la Borsa di Tokyo che, dopo il giorno di chiusura per festività, chiude gli scambi con un calo frazionale dello 0,07%: l'indice Nikkei ha ceduto 9,81 punti, attestandosi a quota 14.732,61. Un risultato in scia all'incertezza per la debolezza di Wall Street e del dollaro, sotto pressione malgrado la Federal Reserve abbia deciso di continuare gli acquisti di asset per aiutare l'economia.