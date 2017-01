foto Web

- Blackberry ha firmato una "lettera di intenti" con un consorzio guidato da Fairfax Financial, che ha offerto 9 dollari per azione ai detentori, in una transazione che viene valutata 4,7 miliardi di dollari. A rendere noto l'accordo è stata la stessa Blackberry in una nota, sottolineando che il consorzio si è offerto di acquistare la società dopo una due diligence.