foto Ap/Lapresse

11:35

- Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, non considera fondamentale lo stop all'aumento dell'Iva. "Secondo me non è la cosa prioritaria - ha detto - a margine dell'inaugurazione del Cersaie a Bologna -. Da tempo stiamo chiedendo ad alta voce, con tutta la nostra forza, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e un intervento deciso sul cuneo fiscale. Questo darebbe una spinta maggiore per far ripartire l'economia".