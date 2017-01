foto Ap/Lapresse

09:34

- Apertura di settimana con il segno meno a Piazza Affari. Alla Borsa di Milano il primo indice Ftse Mib segna una flessione dello 0,35%, attestandosi a 17.906 punti. Un'apertura in controtendenza rispetto alle principali Piazze europee: Londra apre in rialzo dello 0,10%, esattamente come Parigi. Bene anche Francoforte (+0,14%) sulla scia dei risultati elettorali di domenica.